Fa acquisti con un bancomat rubato ancora a processo la ladra che aveva colpito il veicolo di un assessore

Ancora una volta, il crimine si intreccia con la vita quotidiana. Una 27enne di Osimo è finita sotto processo per aver utilizzato un bancomat rubato, dopo aver colpito l'auto di un ex assessore. Questo episodio non è solo un caso isolato, ma un riflesso di un fenomeno più ampio: il furto e l’uso fraudolento delle carte di pagamento stanno aumentando. Fai attenzione, la sicurezza è fondamentale!

ANCONA – Prima era stata scoperta a rubare nell'automobile dell'ex assessore comunale Stefano Foresi, tre anni fa, in corso Carlo Alberto, adesso è di nuovo a processo. Ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito le accuse mosse ad una 27enne osimana che per il furto all'ex assessore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Fa acquisti con un bancomat rubato, ancora a processo la ladra che aveva colpito il veicolo di un assessore

