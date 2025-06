F1 Damon Hill getta benzina sul fuoco della polemica dopo l’incidente tra Verstappen e Russell in Spagna

Damon Hill riaccende le tensioni tra Verstappen e la stampa britannica dopo l'incidente in Spagna. I rapporti già tesi, ricordano il famoso duello con Hamilton del 2021, ora si infiammano ulteriormente. In un'era in cui i social media amplificano ogni parola, la polemica diventa virale in un battito di ciglia. Sarà interessante vedere come Max gestirà questa situazione: le sue reazioni potrebbero ridefinire il suo rapporto con i fan e i media!

Che il rapporto tra Max Verstappen e la stampa britannica non sia mai stato idilliaco non è cosa recente. Bisogna tornare al duello iridato tra l’olandese della Red Bull e Lewis Hamilton nel 2021 per trovarne diversi esempi. E così, dopo quanto accaduto nell’ultimo GP di Spagna tra Max e George Russell (Mercedes), il fuoco della polemica è stato attizzato. Il colpo proibito inferto a Russell da Verstappen, che ha causato di 10? di penalità e una detrazione di punti dalla patente per l’oranje, è stato tra i temi più dibattuti. A questo proposito, il campione del mondo del 1996 di F1, Damon Hill (attuale commentatore su Sky Sports UK), ha gettato benzina sul fuoco, come si suol dire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Damon Hill getta benzina sul fuoco della polemica dopo l’incidente tra Verstappen e Russell in Spagna

Segui queste discussioni sui social

Changes for enabling CONFIG_DAMON by default[1] have just merged[2] into the mainline, by the second MM subsystem pull request for Linux 6.16-rc1. This will help DAMON be better tested and easier to be used.[1] #kernel #damon Leggi la discussione

Andrew Morton posted an MM pull request[1] for Linux 6.16-rc1, and it is now merged into the mainline. It includes many interesting changes including DAMON patches[2] for more self-driven memory tiering.[1] #kernel #damon #mm #pullrequest Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

F1, Damon Hill getta benzina sul fuoco della polemica dopo l’incidente tra Verstappen e Russell in Spagna

Secondo oasport.it: Che il rapporto tra Max Verstappen e la stampa britannica non sia mai stato idilliaco non è cosa recente. Bisogna tornare al duello iridato tra l'olandese ...

Damon Hill aggiunge benzina al fuoco della polemica sulla collisione tra Verstappen e Russell sui social

Secondo msn.com: The Spanish Grand Prix was marked by the incident between Max Verstappen and George Russell. Former F1 World Champion Damon Hill had already been quite negative about the Dutch racer, but couldn't res ...

Hill: “Red Bull animale ferito, sta lottando con tutto quello che ha”

Scrive formulapassion.it: Damon Hill su X ha postato un tweet per commentare il GP di Spagna vinto da Oscar Piastri davanti a Lando Norris ...