F1 Aston Martin nei guai per il GP del Canada Bottas in prestito per fronteggiare il forfait di Stroll?

Aston Martin si trova a un bivio in vista del GP del Canada: con Stroll ancora infortunato, l'arrivo di Bottas in prestito rappresenta una mossa audace. In un'era in cui la resilienza e la strategia sono tutto, questa scelta potrebbe rivelarsi cruciale per mantenere alto il morale del team e la competitivitĂ in pista. RiuscirĂ Bottas a brillare, o sarĂ un'altra occasione persa per Aston Martin? Restate sintonizzati!

Lance Stroll ha dovuto rinunciare al Gran Premio di Spagna a causa dei perduranti dolori alle mani e ai polsi, rinculo delle fratture che si procurò in una rovinosa caduta in bici avvenuta nel 2023. Al momento non è chiaro se il canadese potrĂ essere in pista a Montreal, in occasione del GP di casa, che si disputerĂ nel weekend del 13-15 giugno. Al riguardo, Aston Martin si trova a fronteggiare un grosso problema legato alla disponibilitĂ dei due piloti di riserva indicati a inizio stagione, ovverosia Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. Entrambi sono infatti iscritti alla 24 ore di Le Mans, che si terrĂ in contemporanea con il Gran Premio del Canada! Il venticinquenne brasiliano correrĂ con la Cadillac numero 311 assieme a Jake Aitken e Frederik Vesti; il trentatreenne belga è invece un punto fermo della Peugeot numero 94, sulla quale condividerĂ l’abitacolo con Malthe Jakobsen e Loic Duval. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Aston Martin nei guai per il GP del Canada. Bottas “in prestito” per fronteggiare il forfait di Stroll?

