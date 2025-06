Export | Tamajo riceve il sindaco della città californiana di Monterey

Oggi, l’assessore Edy Tamajo ha accolto il sindaco di Monterey, Tyller Williamson, in un incontro istituzionale che sottolinea l'importanza dei rapporti internazionali. In un mondo sempre più interconnesso, le collaborazioni tra regioni possono aprire porte a nuove opportunità economiche e culturali. Questo incontro non è solo una formalità, ma un passo verso future sinergie strategiche. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolverà questa amicizia tra Sicilia e California!

Incontro istituzionale, questa mattina, tra l'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, e Tyller Williamson, sindaco di Monterey, in California. Al colloquio, tenutosi nella Sala del governo del Palazzo reale, sede dell'Ars, ha partecipato anche Orazio Nevoloso.

