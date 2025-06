Expo di Osaka la Sicilia incontaminata di parchi e riserve naturali vola in Giappone

La Sicilia, con la sua bellezza incontaminata, si prepara a conquistare il Giappone all'Expo di Osaka. Un video inedito metterà in luce parchi e riserve naturali, simboli di un patrimonio unico al mondo. Questa iniziativa non è solo un'opportunità per promuovere l'Isola, ma un passo fondamentale verso un turismo sostenibile e consapevole. Scopriremo insieme come la natura siciliana possa diventare fonte di ispirazione globale!

La varietà e la ricchezza del patrimonio naturalistico della Sicilia raccontate in un video che rappresenterà la regione all'Expo di Osaka, in Giappone. Il filmato, dedicato alla valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali dell'Isola sarà presentato in anteprima ai rappresentanti degli.

