Expo 2025 nasce l’associazione ‘Circolo amici delle Marche in Giappone’

In vista di Expo 2025, le Marche si fanno notare con la nascita del “Circolo amici delle Marche in Giappone”, un’associazione che unisce marchigiani e appassionati. Questo connubio tra cultura e business promette di far brillare il patrimonio marchigiano nella terra del Sol Levante. Un passo importante per promuovere l'eccellenza enogastronomica e culturale della regione, in un contesto internazionale sempre più competitivo e interconnesso. Non perdere questa opportunità di scoprire e condividere!

L'intensa settimana delle Marche ad Expo Osaka 2025 (1-7 giugno), vedrà l'avvio di un " Circolo amici delle Marche in Giappone, nuova realtà associativa che si è costituita con soci fondatori marchigiani residenti nelle città di Tokyo, Osaka, Chiba, impegnati in diversi campi, tra i quali economico, istituzionale, enogastronomico, culturale, e uniti dall'amore per la terra di origine. La nuova associazione Giappone – Marche . "La nascita di una nuova realtà associativa in Giappone – dichiara l'assessore allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini con delega ai Marchigiani nel Mondo – è motivo di grande soddisfazione.

