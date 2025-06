Expo 2025 le Marche al centro del seminario tra tecnologia e sviluppo del benessere

Oggi, ad Osaka, le Marche si sono messe in mostra con il seminario internazionale su come la tecnologia possa migliorare il benessere e lo sviluppo. Un'occasione imperdibile per esplorare innovazioni che promuovono comunità più forti e sostenibili. In un’epoca in cui il digitale plasma il nostro futuro, scopriremo insieme come le idee locali possano avere un impatto globale. Non perdere l’occasione di seguire questo percorso verso il futuro!

Oggi ad Osaka, nell'ambito della settimana delle Marche ad Expo Osaka 2025 (1-7 giugno), si è svolto il Seminario Internazionale ' Communities, industries, places: the role of technology for improving wellbeing and development', proposto dall' Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con il consorzio del progetto Horizon 2020 TRUST. Il contributo degli Atenei delle Marche. Preziosa l'attività delle università per favorire la conoscenza delle nuove tecnologie e l'utilizzo dell' intelligenza artificiale, è la considerazione dell'assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini: "Siamo molto attenti e vicini a tutto ciò che riguarda la ricerca – ha specificato – perché riteniamo che le università e la ricerca siano fondamentali per sostenere anche le nostre attività di amministrazione del territorio.

Leggi anche L'anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka, sede a inizio giugno dell'Expo 2025 - ...una celebrazione vibrante delle sue molteplici identità , riunendo cultura, tradizione e modernità .

