Ex Roma De Rossi cerca il rilancio | il Como lo valuta per il dopo Fabregas

...gioco avvincente e a risultati sorprendenti. Ora, il Como punta a un grande rilancio e sta valutando l'ex Roma Daniele De Rossi come possibile erede di Fabregas. Questo non è solo un cambio di pedina, ma un segnale forte: i club vogliono investire su nomi di peso per attrarre tifosi e sponsor. La prossima stagione potrebbe riservare sorprese e nuovi protagonisti. Chi sarà il prossimo campione a brillare in riva al lago?

La stagione di Serie A si è conclusa ma i club non si possono fermare. Ogni societĂ deve infatti delineare il piano del suo futuro, per presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza della prossima annata. Tra queste c’è il Como, reduce da un campionato di altissimo rango. I Voltiani hanno concluso al 10° posto in classifica, grazie ad un gioco divertente, frizzante ed innovativo. Gran parte del merito va attribuita a Cesc Fabregas, allenatore che ha dato prova di avere tutte le qualitĂ per rimanere a livelli importanti. Lo spagnolo, però, sarebbe seguito da diverse societĂ e potrebbe lasciare i Lariani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ex Roma, De Rossi cerca il rilancio: il Como lo valuta per il dopo Fabregas

