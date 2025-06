Ex Nato Bagnoli ok al Pua da giunta comunale | cosa prevede

La giunta comunale di Napoli ha dato il via libera al Piano Urbanistico Attuativo per l'area ex Nato di Bagnoli, un passo cruciale verso la rinascita di un territorio in disuso. Questa iniziativa privata, promossa dalla Fondazione Campania Welfare, rappresenta un'importante opportunitĂ di recupero urbano in un contesto di riqualificazione sempre piĂą attuale. SarĂ interessante vedere come questo progetto influenzerĂ il futuro della zona e la vita dei suoi abitanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Pua dell’area ex Nato di Bagnoli, ok della giunta comunale. Il 29 maggio l’ok di Palazzo San Giacomo al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata. Un Piano di Recupero, senza valore di permesso di costruire, presentato dalla Fondazione Campania Welfare (ex Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia). Secondo gli atti, l’atto è rispondente alle finalitĂ della Variante Occidentale al Prg. Le aree interessate sono complessivamente pari a 208.495 mq. La proposta prevede “ il ripristino di elementi salienti dell’impianto insediativo”, mediante “interventi di demolizione”, e “la realizzazione, a paritĂ di volume, di attrezzature pubbliche”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Nato Bagnoli, ok al Pua da giunta comunale: cosa prevede

