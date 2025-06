Ex mercato e stazione stop al restyling

A Vignola, il sogno di un restyling moderno della stazione ferroviaria e dell'ex mercato ortofrutticolo si scontra con la realtà. La Soprintendenza ha bloccato il progetto, sottolineando l'importanza di preservare il patrimonio culturale locale. Questo episodio solleva interrogativi cruciali su come bilanciare innovazione e tutela storico-artistica in un'epoca in cui le città cercano di rinnovarsi senza dimenticare le proprie radici. Un tema attuale che merita riflessione!

È polemica a Vignola sulla riqualificazione della stazione ferroviaria e dell’ex mercato ortofrutticolo. Le opposizioni denunciano che il progetto predisposto dall’amministrazione "è stato demolito dalla Soprintendenza, che lo ha ritenuto contrario al Codice dei Beni culturali". Dall’altra parte, l’amministrazione spiega che "L’interlocuzione con la Soprintendenza è costante". Procedendo con ordine, tutto nasce da una nota della Soprintendenza protocollata dal Comune di Vignola il 15 maggio scorso. Questa ha scatenato le opposizioni e in particolare il consigliere di "Vignola per Tutti", Angelo Pasini, che rileva: "La nota della Soprintendenza ha di fatto demolito il progetto, esprimendo criticità su vari punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ex mercato e stazione, stop al restyling"

