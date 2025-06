Ex Capo Marina la spiaggia libera a Genova che è ancora chiusa tra degrado e incuria

La spiaggia libera di Corso Italia a Genova resta chiusa, un triste simbolo di degrado e abbandono. Mentre la stagione balneare è in pieno svolgimento, i cittadini si trovano privati di uno spazio vitale. Questo episodio non è isolato: riflette un trend più ampio di incuria nelle nostre coste. È tempo di ripensare la valorizzazione del patrimonio naturale, perché ogni spiaggia merita di essere vissuta e amata.

Gli scatti di un lettore testimoniano lo stato in cui versa la spiaggia libera di corso Italia, ancora inagibile a stagione balneare ormai avviata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Capo Marina, la spiaggia libera a Genova che è ancora chiusa, tra degrado e incuria

Approfondisci con questi articoli

Bandiera Blu, due i porti premiati in Sicilia e sono messinesi: riconferma per Marina del Nettuno e Capo d'Orlando - Due porti siciliani, Marina del Nettuno e Capo d'Orlando, si fregiano della prestigiosa Bandiera Blu per le loro buone pratiche ambientali.

Segui queste discussioni su X

Dalle mire di consolidamento intorno al colosso della cantieristica francese Naval Group alle critiche a Naviris (jv con Fincantieri), cosa ha detto il Capo di Stato Maggiore della Marina francese, ammiraglio Nicolas Vaujour, in un'audizione parlamentare Tweet live su X

La prospettiva italiana sulla dimensione subacquea e sulla sicurezza alle infrastrutture critiche al forum di #SubOptic2025, la più importante associazione internazionale leader nello sviluppo delle infrastrutture globali di cavi sottomarini e comunicazione suba Tweet live su X

Come fai a imbarcarti in una guerra quando ti mancano i mezzi tecnici? E così, ai primi di febbraio del 1941, dopo soli otto mesi di guerra, la nostra Marina aveva già consumato il 56% delle riserve di carburante. Avevano contribuito le battaglie di Punta Stilo e Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ex Capo Marina, la spiaggia libera a Genova che è ancora chiusa, tra degrado e incuria

Secondo ilsecoloxix.it: Gli scatti di un lettore testimoniano lo stato in cui versa la spiaggia libera di corso Italia, ancora inagibile a stagione balneare ormai avviata ...

A Genova la spiaggia libera è un miraggio: ex Capo Marina e San Giuliano ancora inaccessibili

Lo riporta genova.repubblica.it: Nella spiaggia degli ex Capo Marina di Corso Italia per il momento c’è solo un vecchio foglio sbiadito che ricorda l’apertura dello scorso anno, dalle 9 alle 19. Il cancello di ferro è ...

Ex Capo Marina, la “spiaggia libera” che imbarazza corso Italia | Gallery

Si legge su ilsecoloxix.it: Spiaggia libera degli ex Capo Marina, le immagini del degrado in corso Italia I cartelli consumati e ingialliti, attaccati uno sopra all’altro sul cancello, e una scopa abbandonata a terra.