Evento organizzato da Fratelli d' Italia per parlare di giustizia e sicurezza arriva il sottosegretario Delmastro

Venerdì 6 giugno, il ristorante “Ca ad pancot” di Cesena ospiterà un evento imperdibile: “Giustizia è sicurezza”, organizzato da Fratelli d'Italia. Sarà presente l'onorevole Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato alla Giustizia, per discutere temi cruciali in un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico. Non perdere l’occasione di ascoltare idee che potrebbero influenzare il futuro della nostra società!

L'onorevole Andrea Delmastro, sottosegretario di Stato alla Giustizia, parteciperà all'evento organizzato da Fratelli d'Italia venerdì 6 giugno al ristorante “Ca ad pancot” in via Benzi 514 a Cesena e dal titolo “Giustizia è sicurezza”. All'iniziativa, che si svolgerà dalle ore 18 alle ore 20. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Evento organizzato da Fratelli d'Italia per parlare di giustizia e sicurezza, arriva il sottosegretario Delmastro

Leggi anche Evento organizzato da Fratelli d'Italia per parla di giustizia e sicurezza, arriva il sottosegretario Delmastro - Venerdì 6 giugno, dalle 18 alle 20, Cesena diventa il palcoscenico dell'evento “Giustizia è sicurezza”, organizzato da Fratelli d'Italia.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caivano, la madre di Giogiò Cutolo sul palco di Fratelli d’Italia

Segnala msn.com: A Caivano durante l’evento ‘Il Coraggio di Cambiare’ organizzato da Fratelli d’Italia è salita sul palco Daniela Di Maggio, la madre di Giogiò Cutolo, il giovane musicista ucciso da un coetaneo nell’a ...

Evento “Aura” Fratelli d'Italia a Napoli, De Laurentiis e Abodi sullo Stadio Maradona: «Tra un anno non saremo pronti»

Si legge su ilmattino.it: Dibattito aperto questa mattina alla Rotonda Diaz. All'evento “Aura”, organizzato da Fratelli D'Italia e con sul palco anche il direttore del Mattino Roberto Napoletano, è intervenuto il ...

Crisi con Fratelli d'Italia, Fugatti rassicura: "Nessun problema con il Governo"

Riporta rainews.it: Dopo il demansionamento dell'assessora Gerosa, per il presidente della provincia di Trento "in Giunta si respira un'aria normale" ...