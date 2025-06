Evasione fiscale report Cgia | solo il 4% dei Comuni denuncia Segnalazioni inesistenti al Sud

L’evasione fiscale in Italia è un fenomeno preoccupante, con una stima annuale di 93 miliardi di euro. Eppure, solo il 4% dei comuni del Sud ha denunciato casi, portando a un contributo irrisorio di 6 milioni. Questo squilibrio mette in luce la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzioni locali e nazionali. Il futuro della nostra economia dipende dalla lotta all’illegalità: è tempo di agire!

A fronte di un'evasione fiscale stimata in 93 miliardi di euro all'anno, le segnalazioni arrivate dai Comuni hanno portato a un contributo di soli 6 milioni di euro, nonostante lo stato riconosca alle Amministrazioni locali che hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale un importo economico pari al 50 per cento di quanto accertat o. Il risultato è che le 296 amministrazioni (solo il 3,7% del totale) che hanno trasmesso in materia di evasione delle "segnalazioni qualificate" hanno ricevuto un contributo complessivo alle entrate comunali di soli 3 milioni di euro.

Mafalda è l'unico comune molisano che ha segnalato evasione fiscale nel 2023

