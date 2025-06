Evacuazione del 15 giugno | la scuola Pezzani sarà il punto di accoglienza

Sabato 15 giugno, la sicurezza è una priorità: la scuola Pezzani diventa punto di accoglienza per l'evacuazione dell'area vicina agli ordigni bellici. Questo evento ci ricorda quanto sia cruciale mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza pubblica. In un'epoca in cui emergenze e prevenzione sono al centro del dibattito, prepararsi è fondamentale. Non lasciare nulla al caso: informati e fai la tua parte per garantire serenità alla comunità!

In vista dell’evacuazione prevista per sabato 15 giugno nell’area compresa entro 470 metri dal punto di ritrovamento degli ordigni bellici nel cantiere della futura Scuola nel Parco, situato tra via Zarotto e via Sidoli, il Comune informa che, per chi non avesse trovato soluzioni alternative in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Evacuazione del 15 giugno: la scuola Pezzani sarà il punto di accoglienza

Leggi anche Ordigni belllci rinvenuti tra via Sidoli e via Zarotto: il 15 giugno via alla maxi evacuazione - Il 15 giugno, a Parma, sono stati rinvenuti ordigni bellici tra via Sidoli e via Zarotto, causando una maxi evacuazione.

