Eurostat | in Italia cresce la povertà fra i bambini sotto i sei anni Cnddu | serve un piano strutturale per famiglie e scuola

La povertà infantile in Italia sta crescendo a ritmi allarmanti, con Eurostat che lancia un grido d'allerta. Sotto i sei anni, molti bambini si trovano in condizioni di vulnerabilità. È il momento di agire: il Coordinamento Nazionale Docenti delle Discipline dei Diritti Umani chiede un piano strutturale che possa sostenere famiglie e scuole. Investire nel futuro delle nuove generazioni è fondamentale per costruire una società più equa e solidale.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per i dati allarmanti pubblicati da Eurostat relativi alla povertà e all’esclusione sociale tra i minori in Italia nel 2024. In particolare, colpisce l’aumento del rischio per i bambini sotto i sei anni, salito al 27,7%, rispetto al 25,9% dello scorso anno, dato superiore alla già preoccupante media UE (24,2%). Si conferma stabile, ma elevato, anche il rischio per i minori sotto i 18 anni (27,1%) e, seppur in lieve calo, rimane critico il dato per gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni (27,9%). 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Eurostat: in Italia cresce la povertà fra i bambini sotto i sei anni Cnddu: serve un piano strutturale per famiglie e scuola

Leggi anche Il rischio povertà cresce in Italia per i bimbi con meno di 6 anni e per over 60, il report Eurostat - Un campanello d’allarme si accende per l'Italia: il rischio di povertà per i bambini sotto i sei anni è in aumento, raggiungendo il 27,7%.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Under 6, in Italia cresce il rischio povertà: è al 27,7%; Il rischio povertà cresce in Italia per i bimbi con meno di 6 anni e per over 60, il report Eurostat; In Italia cresce rischio povertà o esclusione sociale per bimbi con meno di 6 anni; Eurostat: in Italia cresce la povertà fra i bambini sotto i sei anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti