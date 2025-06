Europei di Nuoto Artistico Italia super | arrivano tre argenti dalle finali della seconda giornata

L'Italia del Nuoto Artistico continua a brillare agli Europei di Funchal! Tre argenti conquistati nella seconda giornata dimostrano non solo il talento dei nostri atleti, ma anche una crescita costante in questo sport. Filippo Pelati, dopo il suo bronzo, si riconferma tra i migliori, portando a casa medaglie che accendono la passione per il nuoto artistico nel nostro paese. Una prova che l'azzurro è sinonimo di eccellenza!

Funchal, 3 giugno 2025 – A seguito del bronzo vinto ieri dall’Italia del Nuoto Artistico, agli Europei i n svolgimento a Funchal, arrivano altre tre medaglie nella seconda giornata di finali di oggi. Sale ancora sul podio Filippo Pelati, che dopo aver firmato proprio la medaglia d’esordio con il colore del terzo posto nel misto tecnico (con Lucrezia Ruggiero), si mette al collo l’argento e nel libero maschile con il punteggio di 187.1288. Lo fa davanti allo spagnolo Iglesias e alle spalle dell’inglese Tomblin. La stessa posizione sul podio arriva da Enrica Piccoli e nella stessa gara del libero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

