Europa contro Israele consenso più basso di sempre tra i cittadini opinione favorevole solo tra 13% e 21% in Italia giudizi più negativi

Il consenso verso Israele è ai minimi storici in Europa e negli Stati Uniti, rivelando un cambiamento profondo nell'opinione pubblica. In Italia, solo il 13-21% degli italiani si dichiara favorevole, mentre negli States il 53% esprime giudizi sfavorevoli. Questo calo riflette un crescente scetticismo nei confronti delle politiche israeliane e potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni internazionali. Un trend da osservare attentamente!

Cala il consenso anche negli Stati Uniti, dove il 53% degli adulti è sfavorevole a Israele, contro il 42% di marzo 2022. L'Europa si schiera contro Israele. Secondo un sondaggio condotto da YouGov in 6 Paesi europei, Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Germania e Danimarca, il consenso a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Europa contro Israele, consenso più basso di sempre tra i cittadini, opinione favorevole solo tra 13% e 21%, in Italia giudizi più negativi

Leggi anche La Cina distribuisce viveri a Gaza sfidando Israele? La falsa narrazione anti Europa diffusa sui social - La recente viralità di un video su TikTok, che sostiene che la Cina stia distribuenti viveri a Gaza sfidando Israele, ha generato confusione e disinformazione.

