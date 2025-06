Eugenio Finardi in concerto a Bisaccia

Il 13 giugno, Bisaccia si illumina con la musica di Eugenio Finardi! Il cantautore, icona della canzone d’autore italiana, porterà sul palco la sua incredibile storia di artisti e parole. Questo concerto non è solo un evento, ma un viaggio attraverso mezzo secolo di emozioni. Scopri come la musica continua a unire le generazioni, rendendo ogni nota un inno alla vita. Non perderti questa esperienza unica!

Il 13 giugno Piazza Duomo si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere uno dei grandi maestri della canzone d’autore italiana: Eugenio Finardi. Dopo cinquant’anni di carriera e il recente Premio Tenco alla carriera ricevuto nel 2023, il cantautore milanese approda nel borgo irpino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Eugenio Finardi in concerto a Bisaccia

