Ets l’Italia sta sprecando i soldi dei permessi sulle emissioni serra

L'Italia si trova di fronte a un paradosso: ha incassato 15,6 miliardi di euro dalle aste per i permessi sulle emissioni di gas serra, ma gran parte di questi fondi rimane inutilizzata. In un momento in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, non investire in progetti green rischia di compromettere il nostro impegno climatico. È tempo di agire e trasformare queste risorse in opportunità per il futuro!

Tra il 2012 e il 2023 le aste per le quote di emissione nel sistema dei crediti di carbonio hanno generato, per l'Italia, proventi per 15,6 miliardi di euro. Ma una grossa parte di questa cifra non è stata ancora spesa.

