Eton al Pitti Uomo 108 | L’Eccellenza Svedese della Camiceria di Lusso

Eton sbarca al Pitti Uomo 108, portando con sé quasi un secolo di maestria nella camiceria di lusso. Fondata nel 1928 in Svezia, l’azienda incarna l’eccellenza nordica, dove ogni camicia racconta una storia di precisione sartoriale e stile raffinato. In un momento in cui la moda maschile riscopre l'importanza della qualità, Eton si conferma come un faro luminoso per chi cerca il massimo in eleganza e artigianalità.

La partecipazione di Eton al Pitti Uomo 108 porterà nella prestigiosa cornice fiorentina quasi un secolo di eccellenza nella camiceria maschile. Fondato in Svezia nel 1928, il marchio rappresenta l’epitome della qualità nordica applicata all’abbigliamento formale, con una tradizione che ha reso Eton sinonimo di precisione sartoriale e stile raffinato a livello mondiale. Celebre soprattutto . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Eton al Pitti Uomo 108: L’Eccellenza Svedese della Camiceria di Lusso.

Segui queste discussioni sui social

In Pictures: Eton’s refurbished flagship store in London’s Mayfair #Britain #England #Eton #GreatBritain #london #Retail #UK #UnitedKingdom Leggi la discussione

In Pictures: Eton’s refurbished flagship store in London’s Mayfair #Britain #England #Eton #GreatBritain #london #Retail #UK #UnitedKingdom Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

A Pitti 108 le anticipazioni Primavera Estate 2026

Da nove.firenze.it: Tanti eventi speciali nei calendari della rassegna Uomo tra presentazioni, anteprime e sfilate ...

A Pitti Uomo 108 le collezioni Primavera/Estate 2026

Come scrive nove.firenze.it: A Pitti Uomo 108, il tema PITTI BIKES assume una connotazione ... Emanuele Maffeis dal 1958; Entre Amis; Eton; Fabi; Ftc; Fox Umbrellas; Giannetto Portofino; Gierre Milano; Gms75; Gran Sasso ...

Pitti Uomo 108: la bicicletta come metafora del menswear in movimento

Secondo panorama.it: Con oltre 730 brand e un ricco programma di eventi, Pitti Uomo 108 è molto più di una fiera, uno specchio del presente e un laboratorio del futuro. Tra heritage sartoriale e sperimentazione ...