Etna l’Ingv | Conclusa l’eruzione ma il tremore vulcanico è di nuovo in aumento

L’Etna torna a far parlare di sé, con il tremore vulcanico in aumento dopo la recente eruzione. Questo fenomeno non è solo un fenomeno locale, ma si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione sui vulcani attivi e il loro impatto sul clima. L’INGV monitora la situazione 24 ore su 24, evidenziando l'importanza della previsione eruttiva. Rimanere informati è fondamentale: il vulcano non smette mai di sorprendere!

«La fase eruttiva di ieri si può ritenere conclusa, ma i parametri di controllo dell’ Etna sono in risalita» e «noi continuiamo a monitorare il vulcano 24 ore su 24». Così il direttore dell’ Ingv-Osservatorio etneo, Stefano Branca, sull'attività del vulcano attivo più alto d’Europa. I valori a cui fa riferimento sono quelli del 'tremore vulcanico' che segnalano l’ energia di risalita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Etna, l’Ingv: «Conclusa l’eruzione, ma il tremore vulcanico è di nuovo in aumento»

Leggi anche Ingv, attività stromboliana all’Etna: il cratere di Sud-Est torna a farsi sentire - L'Etna torna a ruggire! Dopo un periodo di quiete, il cratere di Sud-Est ha ripreso la sua attività stromboliana, segnando un aumento del tremore vulcanico.

