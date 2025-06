Etna la vulcanologa | Nube infuocata come a Pompei non dà segnali e distrugge tutto

L'Etna torna a far parlare di sé con una violenta eruzione che ricorda i drammatici eventi di Pompei. Rosa Anna Corsaro dell'INGV avverte, descrivendo un flusso piroclastico devastante e inarrestabile. Questo fenomeno naturale non solo mette a rischio la vita umana, ma sottolinea anche l’urgenza di monitorare i vulcani in un mondo sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici. Preparati a rimanere sorpreso da madre natura!

Rosa Anna Corsaro dell’Ingv: “Un flusso piroclastico, una nube incandescente rapidissima, si è abbattuta lungo il pendio. Quando l’ho vista ho pensato: speriamo che nessuno sia lassù ora”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Etna, la vulcanologa: “Nube infuocata come a Pompei, non dà segnali e distrugge tutto”

