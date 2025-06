Etna la guida racconta l’eruzione | “Cenere e zero visibilità ai turisti dico | non è un set per Instagram”

L'Etna, col suo potente risveglio, ricorda che la natura non è un palcoscenico per i social. "Cenere e zero visibilità" avverte una guida. Mentre l’azzardo di fotografare un'eruzione cresce tra i turisti, il rischio di avventurarsi senza preparazione aumenta. In un'epoca dove l'immagine conta più del rispetto per la natura, è fondamentale informarsi e agire con cautela. La bellezza vulcanica può essere affascinante, ma anche imprevedibile.

L’Etna è tornato in eruzione con forza, sorprendendo esperti e turisti. Nessun ferito, ma cresce la preoccupazione per chi si avventura senza guida, spesso per una foto social. Mancano i controlli e la consapevolezza del rischio resta troppo bassa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

