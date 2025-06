Etna il vulcanologo spiega il flusso piroclastico | imprevedibile e rapidissimo come a Pompei non c’è allerta che tenga video

L'Etna continua a sorprendere: l'ultima eruzione ha dato vita a un flusso piroclastico così rapido e imprevedibile da ricordare i tragici eventi di Pompei. I video che circolano sui social testimoniano la potenza della natura, attirando l’attenzione su un fenomeno che, nonostante gli allerta, resta difficile da prevedere. Un invito a riflettere sulla nostra vulnerabilità di fronte a forze primordiali: quanto sappiamo davvero del nostro pianeta?

La quattordicesima fase eruttiva degli ultimi mesi sull’Etna si è conclusa e il flusso piroclastico prodotto ha impressionato anche gli addetti ai lavori oltre a diventare virale sui social attraverso numerosi video. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania, l’attività esplosiva dal cratere di Sud-Est ha generato tre colate laviche principali: una si è diretta a sud, una seconda a est, ramificandosi in più bracci, e l’ultima, originatasi alla base del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est, si è diretta a nord. Tutte sono ora in fase di raffreddamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Etna, il vulcanologo spiega il flusso piroclastico: imprevedibile e rapidissimo, come a Pompei, non c’è allerta che tenga (video)

Leggi anche Eruzione Etna, il vulcanologo Mario Mattia sul crollo del cratere: "Possibili altri fenomeni improvvisi" - Il recente crollo del cratere dell’Etna ha messo in allerta gli esperti e non solo. Il vulcanologo Mario Mattia chiarisce le cause di questo fenomeno naturale e lancia un monito: potrebbero verificarsi ulteriori eventi imprevisti.

