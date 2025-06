Etna | è crollato parte del cratere dopo l’eruzione di ieri

L'Etna non smette di sorprendere: dopo l'ultima eruzione esplosiva, una parte del cratere è crollata, creando un mix di paura e meraviglia. I video virali degli escursionisti in fuga hanno acceso dibattiti sui social, evidenziando l'attrazione irresistibile che il vulcano esercita su turisti e appassionati. In un'epoca in cui la natura si manifesta con forza, il rischio e la bellezza si intrecciano in un affascinante balletto di emozioni. Il

Ieri, lunedì 2 giugno, l'Etna è tornato a farsi sentire con una spettacolare ma violenta eruzione esplosiva, visibile da gran parte della Sicilia orientale e persino dalla Calabria. Virali i video che mostrano gli escursionisti in fuga, generando non poche polemiche sul web. ETNA IN ERUZIONE – Riguardo quest'ultima eruzione, l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia .

