Estrazioni del Lotto di martedì 3 giugno 2025 | la ruota di Napoli

Martedì 3 giugno 2025, la ruota di Napoli ha rivelato numeri che potrebbero cambiare il destino di molti! In un'epoca in cui il gioco d’azzardo è sempre più popolare, ogni estrazione diventa un mistero avvincente. I numeri estratti, come il 63 e il 6, sono ricchi di significato e superstizione. Scopri se la fortuna ha bussato alla tua porta e lasciati coinvolgere dall'emozione del lotto! Chi sarà il prossimo vincitore?

Ecco i numeri estratti martedì 3 giugno 2025 sulle ruote del lotto BARI: 22 - 6 - 19 - 70 - 35 CAGLIARI: 63 - 52 - 4 - 64 - 43 FIRENZE: 77 - 56 - 88 - 38 - 21 GENOVA: 40 - 86 - 56 - 32 - 74 MILANO: 36 - 42 - 1 - 33 - 67 NAPOLI: 63 - 6 - 37 - 46 - 64 PALERMO: 85 - 66 - 17 - 42 - 41 ROMA. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Estrazioni del Lotto di martedì 3 giugno 2025: la ruota di Napoli

