Estetiste senza titolo chiuso il centro

Due centri di onicotecnica a Latina chiudono i battenti: le titolari operavano senza il titolo necessario. Questo episodio mette in luce un tema cruciale nel settore della bellezza, dove la professionalità e la formazione sono fondamentali. In un mercato sempre più competitivo, investire nella propria preparazione non è solo una scelta, ma una necessità per garantire qualità e sicurezza ai clienti. Scopri cosa significa davvero essere un professionista nel mondo dell'estetica!

Svolgevano attività di estetista, ma non avevano il titolo. Il Comune di Latina ha emesso due ordinanze di chiusura, per altrettante attività di onicotecnica aperte in piazza Ilaria Alpi, presso lo stesso numero civico, da due differenti titolari. Le ordinanze sono state emesse in seguito a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Estetiste senza titolo, chiuso il centro

