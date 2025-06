Estate speciale a Cinisello Palcoscenico sotto le stelle tra spettacoli e musica

Quest'estate, Cinisello Balsamo si trasforma in un palcoscenico magico, dove ogni serata si tinge di emozioni tra spettacoli e musica sotto le stelle. Con eventi per grandi e piccini, la città celebra il ritorno della socialità e della cultura dal vivo, rispondendo a un desiderio collettivo di connessione. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile, dove ogni evento è un invito a sognare!

Cinisello Balsamo si prepara ad accendere le serate estive con un ricco programma di eventi pensato per abbracciare tutti i gusti e le età. Fino a settembre, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, tra spettacoli nei cortili e creativi laboratori per i più piccoli fino alle suggestive visite guidate teatrali in costume d’epoca. Non mancheranno le occasioni per immergersi nella storia e riscoprire il patrimonio artistico con le visite a Villa Ghirlanda Silva e al suo giardino, per lasciarsi trasportare dalla musica dei concerti, come quelli del prestigioso Comfort Festival, che a luglio vedrà con artisti di fama mondiale ospiti nel parco di Villa Casati Stampa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Estate speciale a Cinisello . Palcoscenico sotto le stelle tra spettacoli e musica

