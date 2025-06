Estate rovente per le strade di Padova | partono i primi due cantieri del tram

L'estate padovana si tinge di progresso: partono i cantieri per le nuove linee del tram! Un segnale chiaro di una città che investe nel futuro, rendendo il trasporto pubblico più efficiente e sostenibile. Questi interventi, pur essendo solo l'inizio, promettono di trasformare la mobilità urbana, riducendo il traffico e migliorando la qualità dell'aria. Preparati a una Padova più smart e accessibile! Non perdere di vista i prossimi sviluppi!

L’estate padovana si apre con i motori accesi dei primi due cantieri delle nuove linee tranviarie. Due interventi strategici, mirati e — per fortuna — a basso impatto sulla viabilità cittadina. Un antipasto tecnico in vista delle grandi manovre d’autunno, ma con effetti immediati e concreti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Estate rovente per le strade di Padova: partono i primi due cantieri del tram

