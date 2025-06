Estate riparte Aqua World | tra scivoli e divertimento obiettivo 150mila presenze

L'estate è finalmente tornata e con essa Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, pronto a far divertire grandi e piccini. Con l'ambizioso obiettivo di superare le 150mila presenze, il parco si prepara a offrire emozioni indimenticabili tra scivoli mozzafiato e giochi d'acqua. Un'esperienza perfetta per chi cerca relax e avventura, in un contesto che sta ridando vita al turismo estivo.

Obiettivo superare le 150mila presenze. Con questo obiettivo ha riaperto i battenti Aqua World, il Parco acquatico di Cinecittà World, giunto al suo secondo anno di attività come parco indipendente con un ingresso dedicato, ma fruibile anche con il biglietto di Cinecittà World che permette l'ingresso a tutti e tre i parchi: Cinecittà

