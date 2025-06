Estate motore per l' economia pisana Confcommercio | Investiamo sui grandi eventi

Pisa si prepara a diventare il palcoscenico di oltre 100 eventi quest'estate, un'iniziativa che punta a revitalizzare il commercio e il turismo locale. In un periodo in cui la valorizzazione del territorio è fondamentale, questi eventi rappresentano non solo un'opportunità economica, ma anche un modo per promuovere la cultura e la bellezza della nostra città. Scopriremo insieme come il turismo esperienziale possa diventare il motore di una nuova rinascita.

"Iniziative ed eventi svolgono un ruolo sempre più importante in un'ottica di valorizzazione del commercio e del turismo locali e in questa ottica abbiamo assicurato un impegno costante negli anni, arrivando ad organizzare oltre 100 appuntamenti sull'intero territorio della provincia. Pisa è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Estate motore per l'economia pisana, Confcommercio: "Investiamo sui grandi eventi"

Segui queste discussioni sui social

il bruciapelo estivo della sofferenza propiziatoriaMi è giusto così, poco fa, soggiunto il dubbio che io ieri non sia stata sufficientemente comprensiva, palese, cristallina sul fatto immediatamente più importante di questi giorni… ossia c… Leggi la discussione

ADORO IL GENIO - AH NO?NO#adoroilgenio #1giugno #teatro #estate #arena #areneestive #teatroallaperto #Shakespeare #globetheatre #attore #attori #attorepercaso #shakespearenelparco #festival #fermo Leggi la discussione