Estate in sicurezza | arriva l’ordinanza anti-bivacco e anti-vetro Ecco tutti i divieti

Con l'estate alle porte, i Comuni della provincia di Latina scaldano i motori per una stagione all'insegna della sicurezza. L'ordinanza anti-bivacco e anti-vetro del sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, mira a preservare il decoro delle spiagge e dei luoghi pubblici. Un passo fondamentale per garantire un’estate serena per tutti, in un periodo in cui il turismo e il rispetto dell'ambiente diventano cruciali. Scopri quali divieti cambieranno le tue gior

L’estate è ormai alle porte e i Comuni della provincia di Latina si preparano a vivere una bella stagione in sicurezza. In questo contesto si inserisce anche l’ordinanza, anti-bivacco e anti-vetro, firmata dal sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, volta appunto a “contenere fenomeni che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Estate in sicurezza: arriva l’ordinanza anti-bivacco e anti-vetro. Ecco tutti i divieti

Leggi anche Estate al via, coordinamento su controlli e sicurezza - Con l'arrivo dell'estate, è fondamentale garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nei luoghi di svago.

Se ne parla anche su altri siti

Estate in sicurezza: arriva l’ordinanza anti-bivacco e anti-vetro. Ecco tutti i divieti

Segnala latinatoday.it: Il provvedimento del sindaco valido in alcune zone della città con l’obiettivo di “contenere fenomeni che comportano rischi per la sicurezza urbana, ripercussioni in termini di degrado urbano, ambient ...

Estate sicura: in spiaggia arriva l’obbligo di defibrillatore

Si legge su grossetonotizie.com: Il Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, introduce l'obbligo di defibrillatore nelle spiagge in estate ...

Estate: Giunta Molise approva Piano sicurezza spiagge

Segnala msn.com: L'attivazione del servizio di salvataggio può essere evitata solo nel caso contemplato nell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto al punto in cui prevede che: "i Comuni ...