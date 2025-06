Estate 2025 a Torino l' elenco di tutti i punti verdi estivi e degli eventi in città

L'estate 2025 di Torino si preannuncia esplosiva! I punti verdi della città si animeranno con eventi culturali, giochi e momenti di socialità, trasformando ogni angolo in un palcoscenico. Questo trend di valorizzazione degli spazi pubblici non è solo un'opportunità per rigenerare la comunità, ma anche un modo per riscoprire il legame con la natura. Un motivo in più per vivere la città in modo innovativo e coinvolgente! Non perdere l'occasione di essere parte di questa

L’estate torinese torna a trasformare spazi pubblici come parchi, cortili, piazze e giardini in veri e propri scenari di cultura, gioco e incontro. Grazie a un ricco programma di eventi, articolato nei dieci punti estivi individuati lo scorso anno tramite il bando pubblico biennale promosso dall’. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Estate 2025 a Torino, l'elenco di tutti i punti verdi estivi e degli eventi in città

Riporta torinotoday.it: Luoghi: parco Rignon (corso Orbassano 200), parco Ruffini (viale Bistolfi 183), piazza Don Franco Delpiano, piazzale Mauro Rostagno, parco del Mausoleo della Bela Rosin (strada del Castello di ...

Scrive quotidianopiemontese.it: Scopri i 10 punti estivi di Torino 2025: concerti, cinema, teatro, laboratori e natura per un’estate culturale diffusa e inclusiva.

mentelocale.it scrive: Scopri il programma dell’estate 2025 a Torino: musica, teatro, cinema all’aperto e laboratori in 10 spazi culturali diffusi in città. Un’estate ricca di eventi gratuiti e accessibili per tutti ...