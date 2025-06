Esplosione di Calenzano | un minuto di rumore davanti al deposito Eni Per ricordare le 5 vittime

A Calenzano, un minuto di silenzio e rumore ha segnato il ricordo delle cinque vittime dell'esplosione nel deposito Eni. Organizzato dalla CGIL Firenze, questo gesto è un invito a riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più cruciale in un'epoca in cui la responsabilità sociale deve occupare il primo posto. La presenza delle istituzioni sottolinea l’importanza di unire le forze per prevenire tragedie simili.

A promuoverlo la Cgil Firenze, presente il segretario generale Bernardo Marasco; insieme al sindacato anche le istituzioni, dai sindaci dei Comuni della Piana (Giuseppe Carovani per Calenzano, Lorenzo Falchi di Sesto Fiorentino e Andrea Tagliaferri di Campi Bisenzio) e le assessore regionali Serena Spinelli e Monia Monni

Leggi anche Esplosione a Calenzano. Nuove perquisizioni - Dopo l'esplosione nel deposito di carburanti Eni a Calenzano dello scorso 9 dicembre, la procura di Prato ha disposto nuove perquisizioni per accertare eventuali danni ambientali.

