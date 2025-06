Esplode un’ampolla nel laboratorio del Politecnico di Milano | ricercatrice perde tre dita

Purtroppo, oggi si è verificato un incidente allarmante al Politecnico di Milano, dove una ricercatrice ha subito gravi ferite a causa dell'esplosione di un'ampolla. Questo evento mette in luce i rischi silenziosi ma presenti dei laboratori di ricerca, dove innovazione e sicurezza devono sempre andare di pari passo. È fondamentale riflettere su come garantire ambienti di lavoro più sicuri, specialmente in settori dove la chimica gioca un ruolo cruciale.

Oggi pomeriggio una ricercatrice di 54 anni del Politecnico di Milano ha perso tre dita dopo che un'ampolla le è esplosa in mano. La professionista stava utilizzando acido ipofosforoso e sali di azoto. Illese le altre 5 persone che erano con lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

