Esplode power bank sul volo panico e fumo a bordo | aereo torna indietro dopo 15 minuti

Un volo della China Southern Airlines ha vissuto attimi di terrore quando un power bank è esploso nella cappelliera, creando fumo e panico tra i passeggeri. Questo incidente mette in luce l'importanza della sicurezza aerea e dei dispositivi elettronici che utilizziamo quotidianamente. Con l'aumento dei viaggiatori e della tecnologia portatile, è cruciale informarsi su come gestire correttamente queste batterie per evitare situazioni simili. La prudenza non è mai troppa!

Il dispositivo di ricarica che si surriscalda ed esplode nella cappelliera, poi il fumo e bordo e il panico tra i passeggeri, con il pilota costretto a fare dietrofront a 15 minuti dal decollo. È successo a bordo di un volo della compagnia China Southern Airlines, decollato da Hangzhou e diretto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Esplode power bank sul volo, panico e fumo a bordo: aereo torna indietro dopo 15 minuti

