L'autopsia su Martina Carbonaro svela un'agonia straziante, con quattro ferite principali e lesioni al collo. La tragica scomparsa della 14enne riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e le relazioni tossiche. Questo dramma non è solo una storia individuale, ma un allerta per la nostra società: quanto pesa l'educazione emotiva nei rapporti tra adolescenti? È fondamentale riflettere su come possiamo prevenire tragedie simili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è deceduta immediatamente ma al termine di un’agonia, contrassegnata dalla sofferenza; sono state rilevate quattro ferite principali e sul collo sono state riscontrate delle lesioni: è quanto emerge dall’esame autoptico eseguito sul cadavere di Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio avvenuto in un casolare abbandonato di Afragola, in provincia di Napoli. A dire l’ultima parola però saranno gli esiti degli esami che sono stati eseguiti oggi: sul cranio sono state rilevate quattro ferite principali, sia sulla parte frontale del cranio che nella parte posteriore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eseguita l’autopsia su Martina: morta dopo un’agonia

