Escursionista muore sul Monte Accellica disposta l’autopsia | indaga la Procura di Avellino

Un tragico incidente ha colpito gli amanti della montagna: Claudio De Simone, 60 anni, ha perso la vita durante un'escursione sul Monte Accellica. La Procura di Avellino ha avviato un'inchiesta, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei percorsi escursionistici in un periodo di crescente affluenza turistica. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale affrontare la bellezza della natura con rispetto e preparazione. Scopri le misure di sicurezza essenziali per le tue escursioni!

La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Claudio De Simone, escursionista di 60 anni originario di Montella, deceduto sabato scorso durante un'escursione sul Monte Accellica. L’uomo è precipitato in una zona particolarmente impervia, al confine tra i territori di Montella e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Escursionista muore sul Monte Accellica, disposta l’autopsia: indaga la Procura di Avellino

Leggi anche Si stacca un masso in montagna: escursionista cade nel vuoto e muore davanti ai suoi amici - Tragedia sulle montagne bellunesi: un escursionista di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un masso staccatosi improvvisamente, precipitando in un profondo canale roccioso.

