Esce oggi Il Mito di Roma | tradizione e rivoluzione di una storia senza tempo

Roma, 3 giu – Non è un semplice saggio storico, nĂ© un romanzo travestito da divulgazione. Il Mito di Roma, il nuovo libro di Sergio Filacchioni, edito da Altaforte Edizioni, è qualcosa di diverso: un’opera che affonda le radici nell’immaginario arcaico romano per riproporne oggi la forza, l’attualitĂ e la funzione formativa. La Roma che fonda e combatte. In un’epoca in cui la dissoluzione dell’identitĂ collettiva e il trionfo dell’individualismo sembrano irreversibili, questo testo si rivolge in particolare alle nuove generazioni, ai militanti, agli studenti, e piĂą in generale a tutti coloro che cercano ancora nel mito – non come favola, ma come forza vivente – la spinta per l’azione, la militanza, la costruzione di una civiltĂ alternativa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it