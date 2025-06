Eruzione Etna crolla parte del cratere | alta nube di cenere

Il maestoso Etna torna a farsi sentire! L’eruzione di lunedì ha creato una spettacolare nube di cenere, frutto del crollo di parte del cratere. Questo evento ci ricorda la potenza della natura e l'importanza di monitorare i fenomeni vulcanici. In un'epoca in cui il cambiamento climatico è al centro dell'attenzione, eventi come questo suscitano interrogativi sulla stabilità del nostro pianeta. Preparati a scoprire di più su questa affascinante danza vulcan

Lunedì 2 giugno, l'Etna, vulcano attivo sulla costa orientale della Sicilia, è entrato in eruzione, generando una grande nube di cenere e gas. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha spiegato che la nube potrebbe derivare dal crollo di materiale dal cratere sud-est. Non ci sono state ripercussioni sull’aeroporto di Catania, situato nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Eruzione Etna, crolla parte del cratere: alta nube di cenere

Leggi anche Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

ARCHEOLOGIA | “???? ?????????? ?????? ?????? ??????????ò”: ???????????????? ???????????? ??????’?????????????????????? ?? ???????????? ?????????????????????????? ??????’???????????????? ?????? ???? ??.??.Scopri i dettagli su @storieearcheostorieFoto: @ercolanoscavi#archeologia #ercolano #mostra #legno #eruzione #Vesuvioco… Leggi la discussione

#campiflegrei il terremoto del 13 marzo 2025 (Md 4.4) e il punto sul bradisismo"Alle ore 01:25 italiane di ieri, 13/03/2025, la Sala di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano – INGV ha localizzato un evento sismico di magnitudo prelimina… Leggi la discussione

