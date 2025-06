Eruzione dell’Etna | panico tra i turisti in fuga infuria la polemica sull’accesso in quota

L'eruzione dell'Etna ha fatto tremare il cuore dei turisti, scatenando non solo panico, ma anche un acceso dibattito sull'accesso alle quote del vulcano. Mentre la natura si mostra in tutta la sua potenza, cresce la preoccupazione per la sicurezza degli escursionisti. Questo evento riporta alla luce un tema cruciale: come bilanciare il fascino del trekking con i rischi connessi. Chi avrà la meglio, il turismo o la tutela del territorio?

Turisti in fuga dopo l'eruzione, scoppia la polemica. L'eruzione dell' Etna, avvenuta ieri, 2 giugno, ha provocato momenti di forte tensione tra turisti e escursionisti presenti sul vulcano. La spettacolare quanto pericolosa esplosione del cratere Sud-Est, culminata con un collasso parziale, è stata ripresa da alcuni presenti e i video sono subito diventati virali sui social, alimentando il dibattito pubblico. Il sindaco di Belpasso: "Si è corso un grave pericolo". Tra i più critici il sindaco di Belpasso (Catania), Carlo Caputo (nella foto d'apertura), che non ha nascosto la propria preoccupazione: "Si è corso un grave pericolo e mi dispiace che se ne parli così poco".

Leggi anche Eruzione del 1538 ai Campi Flegrei che diede vita al Monte Nuovo, le dinamiche dell'evento - Nel 1538, un'imponente eruzione nei Campi Flegrei trasformò il paesaggio, dando vita al Monte Nuovo. Iniziata poco dopo il tramonto, l'eruzione fu preceduta da un intenso terremoto che segnò l'apertura di una bocca eruttiva sul fondale marino, dando avvio a un evento vulcanico straordinario che avrebbe cambiato per sempre la storia della regione.

Eruzione Etna, la polemica sui turisti in quota: "Noi abbiamo rispettato i divieti, altri no"

Scrive gazzettadelsud.it: «A Etna Sud abbiamo rispettato i divieti e cancellato le escursioni ad alta quota. Rispettosi e coscienziosi abbiamo fatto valere il nostro bagaglio di professionalità costruito in 72 anni di storia.

Eruzione Etna, Morosoli: “Divieti non rispettati nel versante Nord”

Riporta catania.liveuniversity.it: Etna, dopo l'intensa eruzione di ieri e le relative immagine dei numerosi turisti in fuga, iniziano a sorgere i primi interrogativi sul rispetto dei divieti.

Eruzione Etna, è polemica sui turisti in quota. «C’era l’allerta. È stato pericoloso. Non si può pensare solo ai soldi»

Segnala lasicilia.it: Il sindaco di Belpasso: «Il sistema di preavviso ha funzionato bene, ma a cosa serve se non si prendono provvedimenti?» ...