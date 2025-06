Erutta l’Etna cede parte del cratere Nube di fumo alta chilometri

L'Etna torna a far parlare di sé, con un'imponente eruzione che ha regalato uno spettacolo mozzafiato. Non è solo un fenomeno naturale, ma un richiamo irresistibile per appassionati e turisti, in un periodo in cui la natura sembra voler riappropriarsi dei suoi spazi. La nube di fumo, altissima, ci ricorda la potenza del nostro pianeta: un invito a riflettere sull'equilibrio fragile tra uomo e natura. Preparati a rimanere incantato!

Dà spettacolo l’ Etna con una nuova intensa fase eruttiva dal cratere di Sud-Est, prima con un’attività stromboliana e poi con una fontana di lava. Ma soprattutto con l’emissione su, un fianco dell’edificio vulcanico, di una densa nube eruttiva che si è alzata per chilometri dovuta al crollo di una parte del cratere. A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo di Catania, sarebbe stato infatti un flusso piroclastico probabilmente prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Il materiale incandescente che ha provocato la nube eruttiva è rotolato velocemente sul fianco ma rimanendo confinato in una zona desertica dell’Etna, senza superare l’orlo della Valle del Leone e, soprattutto, senza provocare danni a cose o persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erutta l’Etna, cede parte del cratere. Nube di fumo alta chilometri

Leggi anche L’Etna erutta e ci ricorda che viviamo in un mondo in cui l’imprevedibile è la regola - L'eruzione dell'Etna ci ricorda che la natura è un maestro di imprevedibilità. In un'epoca in cui cerchiamo certezze e controlli, questo vulcano siciliano rappresenta un potente richiamo alla realtà: non possiamo prevedere tutto.

Ne parlano su altre fonti

Erutta l’Etna, cede parte del cratere. Nube di fumo alta chilometri; Erutta l’Etna: crolla parte del cratere Sud-Est, diramata allerta rossa; Eruzione Etna il vulcanologo Mario Mattia sul crollo del cratere | Possibili altri fenomeni improvvisi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Erutta l’Etna, cede parte del cratere. Nube di fumo alta chilometri

Lo riporta quotidiano.net: Dà spettacolo l’Etna con una nuova intensa fase eruttiva dal cratere di Sud-Est, prima con un’attività stromboliana e poi ...

L'Etna erutta. Nube alta chilometri, crolla parte del cratere. Allerta per i voli

Riporta gazzetta.it: Il vulcano si è risvegliato. L'eruzione dell'Etna del 2 giugno ha causato una nube altra chilometri, visibili da città e mare. Turisti in fuga. Crolla parte del cratere.

Erutta l’Etna: crolla parte del cratere Sud-Est, diramata allerta rossa

Segnala msn.com: Chi si è svegliato nel cuore della notte con un tonfo sordo nell’aria non ha immaginato un temporale fuori stagione. A parlare, con la voce profonda di una terra millenaria, è stato ancora una volta l ...