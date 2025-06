Ersu Margherita Rizza nominata referente nazionale per il settore Borse di studio universitarie

Margherita Rizza, presidente dell’Ersu di Palermo, è stata appena nominata referente nazionale per le borse di studio universitarie. Un passo significativo che sottolinea l'importanza dell'accesso all'istruzione superiore in un contesto dove il diritto allo studio è sempre più al centro del dibattito pubblico. Questa nomina non solo rappresenta un riconoscimento per Rizza, ma anche un'opportunità per innovare e migliorare il sistema delle borse di studio in Italia. Un futuro più inclusivo ci aspetta!

Margherita Rizza, presidente dell’Ersu di Palermo, è stata nominata referente nazionale per il settore Borse di studio universitarie all'interno di Andisu, l’associazione che riunisce gli enti e gli organismi per il diritto allo studio in Italia. La designazione è avvenuta a Sassari, durante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Ersu, Margherita Rizza nominata referente nazionale per il settore Borse di studio universitarie

