Errani Paolini-Kudermetova Mertens oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, martedì 3 giugno, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia Veronika KudermetovaElise Mertens nella sfida valida per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025. Un match di alti contenuti tecnici, essendo stato confronto che ha assegnato il titolo agli Internazionali d'Italia. Al Foro Italico si erano imposte le due azzurre, capaci di rimontare da una situazione di forte svantaggio in entrambi i parziali. Vedremo come si evolverà questa partita. Indubbiamente, le motivazioni per le campionesse olimpiche non mancano. Errani a Parigi ha chiuso la propria carriera da singolarista e ora darà anima e corpo nel doppio per continuare a togliersi soddisfazioni.