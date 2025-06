Errani Paolini-Kudermetova Mertens oggi Roland Garros 2025 | orario 3 giugno tv programma streaming

Oggi, 3 giugno, il Roland Garros 2025 si accende con un attesissimo match di doppio: Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno le forti Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Un incontro che promette intensità e abilità , ricco di emozioni e ricordi dell'ultimo trionfo agli Internazionali d'Italia. Non perdere la diretta per vivere l’adrenalina del tennis femminile all’apice della sua bellezza! Chi vincerà questa volta?

Oggi, martedì 3 giugno, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia Veronika KudermetovaElise Mertens nella sfida valida per i quarti di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025. Un match di alti contenuti tecnici, essendo stato confronto che ha assegnato il titolo agli Internazionali d’Italia. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KUDERMETOVAMERTENS DALLE 11.00 Al Foro Italico si erano imposte le due azzurre, capaci di rimontare da una situazione di forte svantaggio in entrambi i parziali. Vedremo come si evolverĂ questa partita. Indubbiamente, le motivazioni per le campionesse olimpiche non mancano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens oggi, Roland Garros 2025: orario 3 giugno, tv, programma, streaming

Leggi anche Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di piĂą sulla terra rossa di Parigi.

