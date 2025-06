Errani Paolini in semifinale al Roland Garros | le prossime avversarie e l’ennesimo capitolo di una sfida infinita

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un nuovo capitolo della storia del tennis italiano, conquistando la semifinale al Roland Garros! La vittoria contro Kudermetova e Mertens è un segnale potente di come le atlete italiane stiano brillando nel panorama sportivo mondiale. Con l'attenzione crescente verso il tennis femminile, queste due talentuose giocatrici sono pronte a spingersi oltre, portando con sé il sogno di un trionfo che potrebbe ispirare la prossima generazione.

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alla semifinale del Roland Garros, riuscendo a sconfiggere la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 6-2, 6-3. Le azzurre possono così proseguire la propria cavalcata sulla terra rossa di Parigi, dove va in scena il secondo Slam della stagione, e hanno tutte le carte in regola per sognare nel torneo di doppio che sta animando la capitale francese. Le Campionesse Olimpiche se la dovranno ora vedere contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno regolato per 6-3, 7-5 la serba Olga Danilovic e Anastasia Potapova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini in semifinale al Roland Garros: le prossime avversarie e l’ennesimo capitolo di una sfida infinita

Leggi anche Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

Comunque bravo #Sinner, bravo #Musetti, eterna #Errani, ma l'imperatrice di Roma è assolutamente Jasmine #Paolini Leggi la discussione

#tennis #Paolini-#Errani vincono il #doppio femminile agli #Internazionali di #RomaLe #azzurre battono in finale la coppia russo-belga #Kudermetova-#Mertens 6-4 7-5.online/flash-news/ Leggi la discussione

