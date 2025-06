Ermanno Cappa chi è l' avvocato e padre delle gemelle Paola e Stefania e perché oggi si parla anche di lui

Ermanno Cappa, avvocato e padre delle gemelle Paola e Stefania, torna sotto i riflettori per il legame con la tragica storia di Chiara Poggi. I Cappa, dopo aver lasciato Garlasco per Milano, non dimenticano le radici: ogni anno, il 13 agosto, si ricordano momenti che hanno segnato la comunità. In un'epoca in cui le storie di giustizia e memoria sono sempre più rilevanti, le loro tradizioni ci invitano a riflettere sull'importanza

Da anni i Cappa, gli zii di Chiara Poggi, hanno lasciato Garlasco per Milano, anche se hanno mantenuto l'abitazione di via Leonardo da Vinci. Ogni anno, il 13 agosto, sono puntuali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ermanno Cappa, chi è l'avvocato e padre delle gemelle Paola e Stefania e perché oggi si parla anche di lui

Leggi anche Omicidio di Garlasco, Ermanno Cappa disse alla figlia Stefania: “Quel cretino lo incastreranno” - L'omicidio di Garlasco torna a far parlare di sé, con nuove rivelazioni che gettano un'ombra inquietante su un caso già controverso.

