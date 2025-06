Erasmus inclusione e ugualianza | prof sampietrane in Polonia per nuove collaborazioni

L’Istituto comprensivo “R. De Simone” di San Pietro Vernotico si lancia in un'avventura internazionale! Con il progetto Erasmus + "Decide", guidato dalla Polonia, si promuovono inclusione e uguaglianza tra studenti di Italia, Turchia e oltre. Non è solo un passo verso l'internazionalizzazione, ma un'opportunità per costruire legami solidi e condividere valori fondamentali. Scopri come queste collaborazioni possono cambiare il futuro educativo dei giovani!

SAN PIETRO VERNOTICO - l'Istituto comprensivo "R. De Simone" continua il percorso di internazionalizzazione con la prima entusiasmante mobilità Erasmus + ka 210 nell'ambito del progetto "Decide". Il progetto, vede la Polonia Paese coordinatore e coinvolge anche l'Italia, la Turchia e il.

