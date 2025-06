Era in arresto cardiaco l’ho rianimata | medico umbro soccorre i feriti dell’albero caduto a Venezia

In un mondo dove il dramma può scatenarsi in un attimo, la storia di un medico umbro che ha salvato una vita a Venezia è un faro di speranza. Mentre il caos regnava dopo la caduta di un albero, la sua prontezza ha fatto la differenza. Questo gesto eroico non solo ricorda l'importanza della preparazione, ma sottolinea anche come piccoli atti di coraggio possano emergere nei momenti più critici. La prossimità tra vita e morte ci invita a riflettere sul valore

Venezia, 3 giugno 2025 - "Lo devo dire: mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto insieme a mia moglie Patrizia Renna. Ieri stavamo ritornando all'auto per ripartire dopo la nostra vacanza a Venezia, quando all'improvviso un gran fragore. gente che urla e scappa: un enorme leccio è appena crollato su alcune persone in attesa del vaporetto, in cerca di un po' d'ombra.corriamo.la più grave è una giovane donna incosciente e in arresto cardiaco che io e Patrizia riusciamo efficacemente a rianimare, praticandole il massaggio cardiaco. Poi l'arrivo del 118 e il trasporto in ospedale, viva e con buoni parametri vitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Era in arresto cardiaco, l’ho rianimata”: medico umbro soccorre i feriti dell’albero caduto a Venezia

Leggi anche Sirolo, lo zio di Gimbo Tamberi stroncato da un arresto cardiaco mentre fa footing: Giorgio Bartolucci aveva 61 anni - Tragedia a Sirolo, dove Giorgio Bartolucci, 61 anni, zio del campione olimpico di salto in alto Gimbo Tamberi, è deceduto per un arresto cardiaco mentre faceva footing.

Segui queste discussioni sui social

A #Marsiglia, Bruno Retailleau annuncia l' #arresto di 21 "membri di alto livello" di una rete di #narcotrafficanti.RE: qqxqxgdu5z3he2piqfbfaku4/post/3lnkgh5wsme2s Leggi la discussione

La policía turca arrestó a 56 oficiales militares, 9 agentes policiales sobre lazos con la Red Gülen #agentes #arresto #con #Gülen #lazos #militares #oficiales #policía #policiales #Red #sobre #turca #ButterWord #Spanish_News Comenta tu op… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Era in arresto cardiaco, l’ho rianimata”: medico umbro soccorre i feriti dell’albero caduto a Venezia

Secondo msn.com: Il cardiochirurgo Enrico Ramoni era in vacanza nella città lagunare e stava tornando al parcheggio quando è accaduto l’incidente. E' stato tra i primi a intervenire con la moglie. Salvata una donna in ...

Arresto cardiaco, Alessandro e Marco salvati dalle mogli: una delle due era incinta al settimo mese

Da msn.com: Due uomini in arresto cardiaco sono stati salvati dalle rispettive ... «Sintomi da non sottovalutare, io l'ho capito per questo motivo» Due storie molto simili, avvenute entrambe durante la ...

Arresto cardiaco sotto gli occhi del padre che aveva accompagnato al lavoro: 23enne muore a Cesena

Riporta corriereromagna.it: Chi ha visto la scena dei soccorsi temeva si trattasse di un incidente sul lavoro, visto che la zona dell’intervento era a ridosso di un cantiere ...