Equilium in festa | a Jesolo 6 giorni di stand concerti e spettacoli Super ospiti Ale & Franz

Preparati a vivere sei giorni di pura magia! Dal 19 al 24 giugno, Jesolo si trasformerà in un palcoscenico vibrante per "Equilium in festa". Con super ospiti come Ale e Franz, spettacoli e concerti coinvolgeranno tutta la città nel nome del Santo Patrono, San Giovanni Battista. Un'occasione imperdibile per riscoprire tradizioni e gustare prelibatezze locali. Non perdere l’essenza autentica di Jesolo, dove ogni angolo racconta una storia!

Da giovedì 19 a martedì 24 giugno Jesolo ospiterà una nuova edizione di "Equilium in festa". Le celebrazioni estese per il Santo Patrono della città, San Giovanni Battista, animeranno il centro storico con spettacoli, musica e giochi a cui si aggiungeranno la cena delle contrade e i tradizionali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Equilium in festa: a Jesolo 6 giorni di stand, concerti e spettacoli. Super ospiti Ale & Franz

